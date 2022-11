“Seguire con la massima attenzione tutti i dossier sardi con l’obiettivo di sbloccare più opere possibili”. È questo l’annuncio del ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini durante un incontro con il presidente della Regione Christian Solinas.

Sul tavolo anche la situazione degli invasi in Sardegna, alcuni in allarme per l’effetto siccità, con “novità positive per quella di Cumbidanovu, ferma da decenni e per la quale sono state reperite le risorse necessarie per l’appalto dei lavori principali. Si tratta di 38 milioni di euro già garantiti, in attesa di altre risorse su cui gli uffici sono già impegnati e ottimisti”.

Ma non solo. Durante l’incontro i due alleati hanno discusso delle ferrorie e del gap infrastrutturale che lascia indietro l’Isola rispetto al resto d’Italia. “Presto ci saranno importanti iniziative”, assicurano.

