A seguito dell’autopsia disposta dalla Procura di Oristano, il medico legale ha svelato i motivi che hanno portato alla morte Marilena Ibba e Guglielmo Zedda dopo l’esplosione che ha distrutto la loro villetta a Tiana.

Se per Guglielmo è stato fatale lo schiacciamento causato dalle macerie che lo hanno sepolto; per Marilena è stata l’asfissia molto probabilmente dovuta al gas gpl inalato. Bisognerà attendere 90 giorni per gli esami tossicologici per avere la conferma.

Il sindaco di Tiana Pietro Zedda ha dato via libera per l’allestimento della camera ardente nella sala consiliare del Comune. Nella giornata di domani sarà proclamato anche il lutto cittadino.

