Si è conclusa con un mesto ultimo posto l’esperienza di Valeria Marini nel programma Tale e Quale Show. Nell’ultima puntata dell’edizione 2022, la showgirl sarda ha interpretato Nicole Kidman nel film “Moulin Rouge”, ma non è riuscita a scalare la classifica ed evitare l’ultima posizione.

A seguito della sua esibizione, però, la scena è stata presa ancora una volta da Cristiano Malgioglio. L’autore ha chiesto scusa a Gianna Orrù, madre della Marini, per il tono utilizzato per esprimere i giudizi sulla figlia durante le sette puntate. Non ha però rimangiato il tenore degli stessi giudizi: ha ritenuto terribili le imitazioni.

Ecco di seguito l’ultima esibizione della Marini nel celebre programma di Raiuno.

Che dite… i diamanti sono davvero amici di Valeria? 💎 Rivedi l’esibizione di Valeria Marini che interpreta Nicole Kidman qui 👉 https://t.co/p6yCLy7HIS#taleequaleshow @ValeriaMariniVM pic.twitter.com/ErXu34rAR3 — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) November 11, 2022

