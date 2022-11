Aveva promesso che il Cagliari sarebbe stato giudicabile dalla decima giornata in poi. Superata la decima giornata, la squadra rossoblù fatica ancora ad avere una identità. Basterà la sosta per aiutare a trovare una quadra? Fabio Liverani ci spera, come ha spiegato nel post Cagliari-Pisa.

“Non mi sento in discussione. Io continuo a lavorare e confido in questa squadra per la corsa alla Serie A. Certo non è ancora il Cagliari che avrei voluto” ha spiegato il tecnico.

“Al momento viviamo di ansia e paura nel giocare la palla. Nella ripresa ci siamo un po’ sciolti e abbiamo avuto delle occasioni importanti. La squadra ha reagito bene anche all’errore che ci ha portati in svantaggio”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it