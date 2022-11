Una occasione persa per la Torres a Rimini. I rossoblù, in vantaggio di un uomo per oltre un’ora, non sono andati oltre l’1-1 coi padroni di casa. A Santini ha infatti risposto Sanat in contropiede sul finale del primo tempo.

Ripresa all’arrembaggio per la Torres che ha insistito nella metà campo avversaria, senza però riuscire a trovare il gol vittoria. Alla fine solo rammarico per mister Greco e i suoi ragazzi per i due punti persi per strada.

