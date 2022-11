“In tutta l’Isola si registra un forte incremento del turismo all’aria aperta; sono sempre di più gli europei e gli italiani che si muovono con camper, nuovi e usati, e roulotte. Eppure, non esiste nel capoluogo sardo un’area dedicata ai camperisti, al di là di aree private per parcheggio e servizi o degli spazi improvvisati dove però non si può campeggiare. Il Comune di Cagliari e l’assessore alla mobilità manterranno la parola sulla progettazione di un’area camper?”.

Lo scrive la consigliera comunale Francesca Mulas Fiori che ha appena inviato alla presidenza del Consiglio comunale un’interrogazione sul tema. “Vorrei sapere, inoltre, se il Comune ha approfittato dei contributi stanziati dalla Regione Sardegna lo scorso aprile per le “aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it