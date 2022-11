Terna offre una grande opportunità di studio e di lavoro per i giovani sardi, che avranno l’opportunità di frequentare la prima edizione del Master di secondo livello in “Digitalizzazione del Sistema Elettrico per la Transizione Energetica”.

Sono 15 gli studenti selezionati saranno anche assunti a tempo indeterminato nelle sedi territoriali di Terna, come esperti di algoritmi, di sistemi e di modelli per il mercato elettrico.

Il Master, che fa parte del progetto Tyrrhenian Lab, un centro di eccellenza per l’acquisizione di competenze manageriali, ingegneristiche, informatiche e statistiche, in collaborazione con le Università di Cagliari, Palermo e Salerno, è stato presentato a Cagliari ieri mattina, in contemporanea con i tre Atenei.

“Esprimo grande soddisfazione da parte della Regione Sardegna per questo progetto di crescita – ha affermato l’assessora dell’industria, con delega all’energia, Anita Pili – Una grande opportunità per i giovani per acquisire le competenze più richieste dal mercato del lavoro. Quest’iniziativa ha un’importanza strategica anche per la sicurezza energetica del Paese ed è un esempio virtuoso di sinergia tra pubblico e privato. Come è stato ribadito alla Conferenza mondiale sul clima, COP27, ‘Lavorare insieme’ è l’unico modo per uscire dalla crisi e dare attuazione agli obiettivi di neutralità climatica da qui al 2050. In tal senso, questo è sicuramente uno di quei progetti che possono contribuire a raggiungere la cosiddetta neutralità climatica”.

“Auspichiamo ad un quadro normativo chiaro in materia energetica, rispettoso delle esigenze delle regioni e ad una sempre maggiore sinergia tra le istituzioni per snellire le procedure necessarie per avviare gli investimenti nei territori. Il mio augurio agli studenti coinvolti nel progetto – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo Solinas – Siamo di fronte ad un cambiamento epocale, e dobbiamo guardare verso un futuro più sostenibile. Scommettiamo su di voi. La transizione energetica è una grande sfida per la nostra economia, ma anche un’opportunità. Abbiamo bisogno, infatti, di nuove professionalità in grado di gestire i processi di transizione, e con il vostro arricchimento restituirete autonomia e libertà alla vostra terra. Perché la libertà passa sempre attraverso l’autonomia”.

Tyrrhenian Lab è un progetto ambizioso, che farà crescere il sistema elettrico e valorizzerà il Sud Italia, con un investimento dal 100 milioni di euro nei prossimi 5 anni per la creazione di un centro di formazione di eccellenza per lo sviluppo di competenze tecnologiche e digitali funzionali alla gestione del sistema elettrico e all’accelerazione del processo di transizione energetica, ripartito nelle tre città in cui approderanno i cavi sottomarini del Tyrrhenian Link, una delle principali opere infrastrutturali del Paese, fondamentale per lo sviluppo e la sicurezza del sistema elettrico nazionale.

