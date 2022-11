A causa di un incidente avvenuto al km 88 è temporaneamente chiusa al traffico la strada statale 125 “Orientale Sarda”, a Jerzu, in provincia di Nuoro.

L’incidente, su cui sono in corso accertamenti, ha coinvolto un mezzo pesante e un veicolo.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per ripristinare il normale flusso di traffico nel più breve tempo possibile.

