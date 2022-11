Nell’ultimo consiglio comunale a Cagliari maggioranza e opposizione hanno discusso del caso della settimana: l’influenza aviaria al parco di Monte Urpinu. Un caso che ha spinto la Asl e il Comune a intervenire, con l’abbattimento di alcuni volatili.

E in risposta ad una interrogazione arrivata dal consigliere Matteo Massa, il sindaco Paolo Truzzu ha sganciato la bomba: “Nel 2020, quando tutti pensavano che avessi il Covid, ho avuto l’influenza aviaria“.

Il sindaco non ha spiegato come o in che occasione ha contratto la malattia. Però ci ha tenuto a spiegare che “so cosa vuol dire, il contagio con l’essere umano è possibile. Sono stato contagiato dall’aviaria, la H5n1“.

