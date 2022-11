I volatili del parco di Monte Urpinu verranno salvati. Lo ha dichiarato il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu durante l’ultimo consiglio comunale andato in scena nel pomeriggio. In precedenza, il 4 novembre, aveva emanato la chiusura del parco a seguito della scoperta dell’influenza aviaria in alcuni pavoni trovati morti.

Il consigliere dei Progressisti Matteo Massa aveva chiesto quale sarebbe stato il destino dei 60 volatili rimasti isolati nel parco. “Gli abbattimenti sono sospesi” ha rassicurato il sindaco di Cagliari. “La situazione è monitorata dalla Asl, ma fino a che non sarà dimostrata completa sicurezza, il parco rimarrà chiuso“.

Dopo le proteste dei giorni scorsi, con alcuni animalisti che avevano scavalcato persino i cancelli del parco, ora la notizia che rasserena gli animi. Truzzu ha anche spiegato: “L’abbattimento di alcuni esemplari era necessario. In caso contrario, avremmo avuto il contagio e la morte di migliaia di animali“.

