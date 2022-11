Nuove dune antierosione e spazi all’ombra per fumatori con gazebo e pergolati ad ogni fermata. Così il Comune di Cagliari approva il progetto esecutivo per dare un nuovo look al Poetto.

“Entro la fine dell’anno contiamo di aggiudicare l’appalto, poi partiranno i lavori” dice l’assessore spiega l’assessore all’Innovazione tecnologica, ambiente e politiche del mare, Alessandro Guarracino. “La conclusione dell’intervento è prevista per dicembre del 2023 – aggiunge – Se non dovesse terminare prima, è comunque calcolata una interruzione durante la stagione estiva, per garantire la fruibilità dell’arenile”.

Una spiaggia che va tutelata. Motivo per cui è stato avviato il progetto “Tu.Va.Ri.Am. Poetto 1”, per la “Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali” della spiaggia dei Centomila. Precisamente, si tratta di un intervento “mediante attività di tutela che si esplicano nelle “best practice” da adottare nella gestione e fruizione delle matrici ambientali costituite dal litorale”. Per lo stesso è prevista la “salvaguardia e manutenzione delle dune, mediante la loro protezione, e congiuntamente una divulgazione scientifica che porti una maggiore consapevolezza delle fragilità del sistema Poetto e un utilizzo compatibile della risorsa ambientale”.

Da quanto si apprende, le dune verranno “chiuse mediante corda e paletti in legno infissi con apposita cartellonistica che ne vieta il calpestio e l’abbandono di rifiuti. Cartellonistica esplicativa a carattere scientifico divulgativo permanente”. È previsto poi la “manutenzione delle protezioni già eseguite mediante pulizia degli eco filtri e ripristino delle protezioni dunali costituite dagli schermi frangivento a scacchiera”.

Tra gli obiettivi numero quello di “impedire il trasporto della sabbia nella limitrofa sede stradale e creare quindi una barriera naturale al trasporto eolicodella sabbia per venti dai quadranti meridionali”. Per questo sarà “predisposta un’adeguata piazzola di deposito dove depositare eventuali volumi di sabbia raccolti mediante spazzamento manuale sulla sede stradale che, previa caratterizzazione ambientale saranno reimmessi in spiaggia”.

Verranno ridisegnate anche le strade di accesso alla spiaggia, che non saranno più perpendicolari alla battigia ma parallele alla strada, a costituire ulteriore barriera. “Sarà anche rafforzata la possibilità di accesso per i disabili – aggiunge Guarracino – e verranno realizzate le aree per i fumatori: saranno utilizzate nel periodo di vigenza delle ordinanze contro le sigarette abbiamo pensato anche ha chi ha questa esigenza”.

L’operazione costerà complessivamente 900mila euro.

