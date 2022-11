Il progetto nasce da un’idea lanciata su Facebook dal professor Emilio Capalbo, docente del Conservatorio di Cagliari. Quella di valorizzare la produzione musicale nostrana organizzando una serie di concerti in cui un cantante solista o un gruppo possano far conoscere il proprio repertorio originale con una cover oppure possano eseguire musica di repertorio, ma con l’obbligo di inserire un brano originale. “Musica rock, pop, jazz, folk, “classica” o “contemporanea”, senza nessuna preclusione verso alcun genere.

Così è nata è nata la interessante rassegna Note di Notte che si tiene ogni giovedì sera al Fabrik. Questo giovedì, 17 novembre, con inizio alle 21, il palco sarà tutto del cantante-compositore Stefano Zorco che suonerà in acustico con l’accompagnamento di Mauro Mulas al pianoforte e Alessandro Atzori (Cinzio) al contrabbasso. Con il suo stile direttamente riconducibile al classico cantautorato italiano, Zorco presenterà un programma musicale composto da brani tratti dai suoi due album intitolati “Sicuramente un Clandestino” e “Nessuno in Casa”.

La rassegna era stata inaugurata giovedì 3 novembre dal cantautore Andrea Andrillo che aveva presentato lo spettacolo “Prolagus”. L’ultimo disco di Andrillo ha ricevuto il Premio Cervo 2021 come uno dei migliori dischi usciti sull’Isola. A seguire, giovedì scorso, l’esibizione di Dedalo & Dan and the Double Trouble Experience, due cantautori che hanno eseguito un repertorio che viaggia tra il rock acustico e il soul, con una forte componente pop,

