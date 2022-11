L’inflazione picchia forte anche su Cagliari. Secondo l’analisi dell’ufficio statistica del Comune, su dati Istat, nel mese di ottobre l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività, per la parte congiunturale, ha segnato una variazione del +3,5%, in controtendenza rispetto al -0,1% registrato nel mese precedente.

L’indice tendenziale ha una variazione del +12,2%, risultando così in aumento anche esso rispetto al +8,9%che si era registrato nel mese di settembre. Ciò significa che il mese scorso i prezzi dei beni di prima necessità sono risultati il 12,2% superiori allo stesso periodo del 2021. E sono cresciuti del 3,5% rispetto ai trenta giorni precedenti.

Al primo posto c’è la voce Abitazione, acqua, elettricità e combustibili, che registra un aumento vertiginoso: si parla del +59,9% in un anno e il +26% tra settembre e ottobre.

Ma l’aumento dei prezzi colpisce anche i Prodotti alimentari con il +13,8% in un anno. Precisamente le variazioni significative si registrano per: Vegetali +7,9%, Zucchero, confetture, miele, cioccolato e dolciumi +4,0%, Frutta” +3,8%, Latte, formaggi e uova +3,7%, Pane e cereali e Oli e grassi +2,3%, Carni +2,0%, Prodotti alimentari n.a.c. e Acque minerali, bevande analcoliche, succhi di frutta e verdura +1,9% e Caffè, tè e cacao +1,4%.

