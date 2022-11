Operatori socio sanitari impiegati impropriamente per attività di facchinaggio e magazzino. La denuncia arriva dalla Uil- Fpl Arnas ed è rivolta direttamente all’Azienda sanitaria del Brotzu di Cagliari. “Nelle segnalazioni – dicono i sindacalisti – sta emergendo che all’interno della nostra Azienda si utilizzino gli oss per attività che nulla hanno a che fare con l’attività prevista dal profilo professionale, facendo uso dei transpallet, manuali o elettrici, dal magazzino o dalla farmacia, ai vari reparti”.

Il transpallet è comunemente definito come un carrello elevatore con guidatore a piedi o a bordo – in genere su una pedana – munito di forche e adibito alla sola movimentazione di merci. La banca dati Infor.Mo, il Sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni sul lavoro (Inail) ha catalogato oltre 8.200 casi di infortuni mortali e gravi avvenuti tra il 2002 e il 2015. “I dirigenti dell’Arnas Brotzu sono a conoscenza di questi fatti? Davvero i preposti dell’Arnas Brotzu confondono gli oss con gli addetti ai magazzini? si pensa davvero di poter utilizzare questa figura in maniera impropria andando a sopperire di volta in volta le carenze nella dotazione organica?”.

“Andando avanti di questo passo non facciamo altro che accelerare il processo di usura psico-fisica di questi lavoratori – proseguono i rappresentanti di Uil-Fpl Arnas – sottraendoli dal prezioso tempo necessario che potrebbero dedicare all’assistenza al malato e alla collaborazione con gli infermieri stessi. Davvero si pensa di combattere l’esodo del personale in questa maniera? L’operatore nasce con la Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2001 come figura di supporto al processo di assistenza infermieristica e con l’arrivo del nuovo CCNL saranno inseriti nell’area socio sanitaria”.

“È una figura fondamentale che deve essere impiegata nel rispetto del proprio profilo professionale, destinato ad operare, collaborare e cooperare con gli infermieri, non certo impiegato come magazzinieri o peggio ancora come facchini”, aggiungono i sindacalisti. “Davvero si pensa di combattere il demansionamento degli infermieri in questa maniera? In virtù di quanto esposto, chiediamo a questa Amministrazione un incontro urgente per affrontare la grave tematica e annunciando fin d’ora iniziative di lotta per la tutela sia degli operatori socio sanitari che degli stessi infermieri che devono trovare al loro fianco un prezioso supporto”, concludono.

