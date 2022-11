Questa mattina, verso le 4,30, due auto sono andate in fiamme in via Lombardia a Nuoro.

Una delle due, una Fiat, è andata completamente distrutta mentre la Jeep presenta dei danni nella parte posteriore.

Si indaga sulle cause. Tra le ipotesi quella di un attentato di origine dolosa.

Sul posto presenti la Polizia e i Vigili del Fuoco.

