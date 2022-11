Circa duecento ragazzi, in gran parte delle superiori, sono scesi in piazza questa mattina a Cagliari per manifestare per la sicurezza nelle scuole sarde ad un mese esatto dal crollo dell’aula magna di via Trentino.

Il corteo – aperto da uno striscione con la scritta “Studenti uniti contro la scuola dell’oppressione. Ora decidiamo noi” – ha percorso un lungo tratto della città dalla piazza dedicata ai giudici Falcone e Borsellino, davanti al Tribunale, fino al Consiglio regionale. I disagi alla circolazione del traffico cagliaritano, già normalmente caotico, sono stati pesanti. I manifestanti hanno sostato anche davanti alla sede Rai di viale Bonaria.

