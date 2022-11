Maltempo in arrivo e temperature in calo già da domani in Sardegna. Oggi la Protezione civile ha diramato una specifica allerta per rischio idrogeologico (giallo) per il Sulcis Iglesiente dalle 18 alle 18 di domani, ma in tutta l’isola è previsto un cielo molto nuvoloso con possibili precipitazioni.

