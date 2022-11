Nell’era dei social mandare uno scatto delle vacanze a San Teodoro agli amichetti in città è un attimo. Ma per i nostalgici delle cartoline colorate, con tanto di dedica, ci vuole un po’ di più.

È successo a Jacopo, 6 anni bergamasco, che passa tutte le sue estati in Sardegna insieme alla famiglia tra un tuffo in spiaggia e una bella foto al tramonto. A fine agosto, come da tradizione, ha imbucato le sue tanto amate cartoline nella cassetta della posta di fronte al Municipio del Comune gallurese.

Ebbene, al loro rientro, le missive non erano ancora arrivate. Nel frattempo i segni del costume sono andati via via sbiadendosi, la scuola è iniziata ma delle cartoline nemmeno l’ombra.

Gli amichetti di Jacopo hanno iniziato a dubitare, quand’ecco che proprio in questi giorni sono arrivate a destinazione: una alla nonna e un’altra all’amico. Tre mesi di ritardo, le foto di un’estate calda e soleggiata su stampa, mentre fuori piove.

