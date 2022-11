Si è sfiorato il dramma questa mattina a Villaputzu dove poco prima dell’apertura è crollata parte del solaio e del controsoffitto del salone di un parrucchiere in via Nazionale. Fortunatamente non ci sono stati feriti, nonostante due titolari e il personale del salone si apprestassero ad iniziare la giornata lavorativa.

Sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di San Vito per rimuovere i detriti e ricostruire le cause del crollo.

Il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu ha espresso su Fb “un messaggio di vicinanza e di solidarietà da parte mia e di tutta l’amministrazione comunale ai nostri concittadini Alessio e Valentina che oggi hanno subito un grave danno accidentale alla loro attività. Per fortuna non è successo nulla a loro e al personale che ci lavora perché sono usciti incolumi dal loro negozio e questa è la cosa più importante -scrive Porcu -. Sono convinto che vi rialzerete, avete una grande forza di volontà e questo vi permetterà di ripartire. Come comunità stiamogli vicino, facciamogli sentire il nostro affetto. Vi abbraccio forte!”.

