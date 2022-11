Sarà quasi sicuramente Blanco il protagonista del Concertone di Capodanno cagliaritano. Il Comune di Cagliari sarebbe ad un passo da un accordo con l’artista vincitore insieme a Mahmood del 72° Festival di Sanremo, anche se manca ancora il sigillo dell’ufficialità.

Per il maxi-evento in Largo Carlo Felice, per il quale sono previsti circa 20mila spettatori, il Comune ha messo in campo circa mezzo milione di euro. Oltre 130mila saranno spesi per la sicurezza e l’assistenza sanitaria.

