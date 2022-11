Riprende la marcia della Techfind San Salvatore Selargius, che piega Ancona al PalaVienna (57-45 il finale) e si regala il terzo successo in stagione.

Una prova caparbia e determinata per le giallonere, che hanno saputo venire a capo di un avvio non semplice. Poi hanno preso il controllo delle operazioni prima dell’intervallo per poi difendersi lucidamente dai tentativi di rientro delle avversarie.

Sopra le righe, ancora una volta, Sofia Aispurua, autrice di una doppia-doppia da 22 punti e 14 rimbalzi.

“Sapevamo che nella partita sarebbero arrivati anche dei momenti difficili – commenta coach Simone Righi – Ancona è una squadra che non molla mai e che sa come mettere in difficoltà gli avversari. Avevo chiesto alle ragazze di restare unite in questi frangenti, evitando di disunirsi, Così è stato, effettivamente. Oggi è stato fondamentale il contributo di tutte le giocatrici”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it