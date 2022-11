Serata difficile per i ballerini sardi del programma Ballando con le Stelle. Moreno Porcu (con Alex Di Giorgio) e Simone Casula (con Rosanna Banfi) hanno rischiato grosso al termine di una gara che non ha mancato di riservare commenti negativi.

In particolare Porcu, dopo l’ottima prova di settimana scorsa, è stato “beccato” dalla giuria per aver proposto una coreografia un po’ confusionaria. “Hai fatto fare un passo indietro ad Alex” è stato il pensiero di buona parte dei giurati, mettendo in imbarazzo il ballerino cagliaritano.

È andata un poco meglio a Casula, a cui viene apprezzata l’alchimia con la Banfi. Buoni voti per loro, ma questo non ha mancato di metterli in difficoltà.

Nel finale i due ballerini sono andati allo spareggio. Fortunatamente ad uscire dal programma di Raiuno è stata una terza coppia: Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina sono stati infatti puniti dal televoto finale.

Simone Casula e Moreno Porcu saranno ancora protagonisti dunque nel programma condotto da Milly Carlucci – che dalla prossima settimana andrà in onda dalle 22:00.

