Nuovo stop per l’Olbia che cade in casa della Carrarese per 1-0 in maniera incredibile. Al 90′, al termine di una sfida equilibrata e combattuta, i bianchi hanno visto sfumare un meritato risultato positivo.

Un vero peccato perché al cospetto di una squadra attualmente ai vertici del girone B della Serie C, l’Olbia di Occhiuzzi ha disputato una gara di grande sostanza e qualità. Giocando alla pari, senza sbavature e rispondendo colpo su colpo.

“Sì, è stata una beffa” è il primo commento del tecnico Roberto Occhiuzzi che poi puntualizza: “Abbiamo disputato la migliore prestazione dell’anno, per questo il dispiacere è tanto. I ragazzi stanno facendo quello che si deve fare e la strada è quella giusta. Con queste prestazioni e questo atteggiamento i risultati arriveranno“.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it