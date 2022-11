La Torres mette in saccoccia una nuova sconfitta in Serie C. I rossoblù hanno perduto per 2-0 al Vanni Sanna contro la Reggiana. Decisivi i gol nella ripresa di Pellegrini e Montalto.

Una sconfitta singolare per la Torres, che per 90 minuti ha prodotto una quantità industriale di opportunità ma non è stata in grado di superare il portiere avversario.

Meglio gli ospiti che hanno segnato nelle due uniche vere occasioni della propria gara.

