Dalla prossima stagione estiva l’Aeroporto di Cagliari sarà collegato per la prima volta con la città di Göteborg. Lo annuncia la Sogaer, società di gestione dell’aeroporto cagliaritano.

La nuova rotta da Cagliari sarà aperta da Ryanair il 28 marzo 2023 e opererà con una frequenza bisettimanale, il martedì e il sabato.

“I nuovi voli diretti di linea Ryanair per Göteborg rappresentano una prima assoluta per l’aeroporto di Cagliari. Si tratta di un’importante novità che vede il gestore aeroportuale Sogaer particolarmente attento all’espansione del network in mercati dalle grandi potenzialità come quello scandinavo e nordeuropeo in genere”, si legge in una nota.

“Con estremo piacere anticipiamo una delle novità del network operato da Ryanair nella prossima stagione Summer”, ha dichiarato David Crognaletti, Direttore Commerciale Sogaer. “Il nuovo volo per Göteborg, già in vendita, rappresenta un importante passo verso l’ampliamento delle destinazioni nel mercato nordeuropeo. Con questo collegamento il numero di città raggiungibili con voli diretti Ryanair dalla base di Cagliari continua a crescere, così come il numero totale delle destinazioni internazionali”.

Göteborg è la seconda città della Svezia, caratterizzata dall’inconfondibile fascino dei paesi del nord ma anche dal vibrante dinamismo delle metropoli europee. Situata sulla costa occidentale svedese, Göteborg nasce sulla foce del fiume Göta älv che la attraversa formando un affascinante fiordo frastagliato che le consente uno splendido affaccio sul Mare del Nord. La sua posizione strategica le ha consentito di diventare il porto commerciale più importante della Svezia rendendola una città in continua espansione turistica e culturale. In questa interessante e sorprendente città svedese le origini seicentesche convivono con la sua modernità e con i suoi pittoreschi paesaggi costieri.

