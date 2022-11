Furto ai danni di una gioielleria di via XX Settembre ad Alghero. Nella notte i ladri hanno divelto la serranda, sfondato la vetrata e rubato i preziosi esposti in vetrina per un valore di decine di migliaia di euro.

Dai primi riscontri sembra che si trattasse di ladri improvvisati visto che durante la fuga hanno perso alcuni bracciali. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Alghero.

