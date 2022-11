Ha sfondato con un pugno il parabrezza del furgone di un corriere che aveva posteggiato davanti alla sua abitazione di Monserrato per consegnare dei pacchi. Secondo lui, infatti, il lavoratore non aveva il diritto di parcheggiare davanti alla sua casa, non si sa in base a quale tacita normativa. Per questo motivo, un operaio quarantottenne di Monserrato, fino a quel momento incensurato, stamattina è stato denunciato alla Procura della Repubblica per il delitto di danneggiamento aggravato dai futili motivi.

Il fatto è successo venerdì scorso a Monserrato: un corriere per la consegna di pacchi e corrispondenza ha avuto l’ardire di parcheggiare sotto la casa di un signore – a quanto pare abbastanza prepotente – che gli ha aspramente contestato la circostanza. Il corriere ha obbiettato che la strada è pubblica e che egli aveva tutto il diritto di svolgere il proprio lavoro. Il padrone di casa è sceso allora per strada e con un pugno ha sfondato il parabrezza del furgone.

Correttamente la vittima non ha accennato reazioni inconsulte per evitare di arrivare alle mani e si è recato alla Stazione dei carabinieri per chiedere giustizia.

I militari hanno messo poco a ricostruire la vicenda. Da un album fotografico presente in caserma la parte lesa ha riconosciuto la foto del suo aggressore. Sono state poi sentite anche due persone che confermato quanto fosse accaduto e i sistemi di videosorveglianza presenti in loco hanno fornito ulteriori conferme. Così il quarantottenne è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per il delitto di danneggiamento aggravato dai futili motivi.

