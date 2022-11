Due giovani sardi e i loro lavori sono stati selezionati e pubblicati in un libro fotografico, uscito il 1° novembre scorso, per un’iniziativa fortemente voluta da nientemeno che Brian May, celebre chitarrista dei Queen.

Si tratta della fotografa Mary Friargiu, 26 anni di Iglesias, e Alessio Argiolas, giovane graphic designer di Quartu Sant’Elena.

“Negli ultimi anni – racconta Mary – ho sviluppato una passione per la fotografia stereoscopica: tecnica che permette di fotografare gli oggetti e lo spazio in 3D, e di cui Brian May è un grande appassionato. Due anni fa, nel pieno del lockdown, impossibilitata ad uscire di casa, ho iniziato a creare le mie ‘Modern Diableries’ ovvero piccoli diorama con degli scheletrini creati artigianalmente. Loro sono i protagonisti di avventure divertenti, che trovano ispirazione nelle Diableries francesi del diciannovesimo secolo”.

Due fotografie stereoscopiche di questi diorami sono state selezionate personalmente da Brian May e pubblicate nel libro ‘Stereoscopy Is Good For You: Life In 3D’, che celebra la creatività di oltre 100 fotografi appassionati di stereoscopia provenienti da tutto il mondo durante il periodo della pandemia.

L’inizio della collaborazione ‘stereoscopica’ di Mary con Brian May, risale al 2021 con la pubblicazione di foto di Marte in 3D sul blog Mastcam-Z dello scienziato della NASA Jim Bell.

Brian May ha inoltre selezionato un’intensa fotografia stereoscopica scattata da Alessio Argiolas. La foto mostra il Parco di Molentargius, un’oasi naturalistica che si estende per circa 1600 ettari, considerata tra le più importanti d’Europa. Alessio spiega che la passerella nella sua foto rappresenta il desiderio di passaggio a una nuova fase più positiva, con allegata una frase della scrittrice americana Helen Keller: “Quando si guarda in faccia il sole, non esistono ombre”.

Il progetto ha spinto una delle gallerie fotografiche più famose di Londra, la Proud Galleries, ad inaugurare una mostra di 5 mesi che celebra le foto del libro, a cui i partecipanti del libro sono stati invitati, avendo l’occasione più unica che rara di incontrare dal vivo Brian May.

