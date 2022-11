Piena e rinnovata collaborazione tra istituzioni, nei campi della protezione civile, dell’alta tecnologia e della sanità. Su questi temi si è sviluppato il colloquio svoltosi questa mattina a Villa Devoto tra il Presidente della Regione Christian Solinas e il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, generale di corpo d’armata Pietro Serino.

Il cCpo di Stato Maggiore era accompagnato dal Comandante dell’Esercito in Sardegna, generale di Brigata Stefano Scanu.

Il Presidente Solinas ha espresso il suo ringraziamento all’Esercito per le numerose occasioni nelle quali, anche di recente, ha svolto la sua opera in favore della popolazione sarda nelle emergenze calamitose e, in particolare, nei mesi più difficili dell’emergenza pandemica.

Entrambi hanno sottolineato la profonda amicizia che lega la Sardegna all’Esercito, arricchita dalla presenza prestigiosa della Brigata Sassari.

