Si è allacciato abusivamente alla rete elettrica riuscendo a rubare in un anno 10mila chilowattora per un valore di circa 1500 euro. Ieri a Villasor i carabinieri della locale Stazione, a conclusione di una serie di accertamenti svolti anche in collaborazione con personale dell’Enel, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per furto di energia elettrica, un 66enne del luogo impiegato.

Nel corso delle indagini i militari operanti hanno potuto appurare in collaborazione con l’organo tecnico che tra il luglio 2020 e il luglio 2021 l’uomo aveva furtivamente manomesso il contatore della sua abitazione fruendo per un anno di un allaccio abusivo alla linea elettrica pubblica per le sue utenze domestiche, intestate alla moglie che però è risultata essere estranea ai fatti. La quantità di energia sottratta e risultata essere di 10.000 kilowattora per un valore stimato in euro 1500.

