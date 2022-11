A seguito di controllo occasionale e perquisizione della propria autovettura Audi è stato trovato in possesso di 100 pastiglie da 10 mg di stanazolol (testosterone sintetico) e di 10 fiale iniettabili da 250 mg di mixed testosterone Ester marca Sustaland. Per questo motivo ieri ad Iglesias i carabinieri del Radiomobile della locale Compagnia hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari un 45enne del luogo, disoccupato, noto alle forze dell’ordine per utilizzo di farmaci al fine di alterare le prestazioni agonistiche, cioè doping, nonché per ricettazione.

Le sostanze dopanti illegalmente possedute, che a dire dell’interessato erano destinate ad un suo uso personale, sono state sottoposte a sequestro penale, assunte in carico e verranno inviate per le analisi di laboratorio al RIS di Cagliari.

