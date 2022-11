Approfittando dello stato di alterazione psicofisica di un connazionale dopo una serata ad alto tasso alcolico è riuscito a sottrargli il portafogli con all’interno il bancomat e del denaro contante. Per questo un uomo, di 51 anni, di origine rumena, è stato arrestato in flagranza dagli Agenti del Commissariato di Quartu Sant’Elena per i reati di furto aggravato, indebito utilizzo di carte di credito.

La vittima, dopo aver ricevuto diversi allert di avvenuti prelievi presso bancomat, ha chiesto aiuto alla Polizia. I poliziotti, tramite la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza installato presso lo sportello ATM, da dove era stato fatto un prelievo e presso un esercizio commerciale, da cui era stato effettuato un pagamento con l’utilizzo della carta della vittima, sono riusciti ad individuare il malfattore che è stato sorpreso poco più tardi mentre si aggirava per il centro di Quartu Sant’Elena. Perquisito, l’uomo è stato trovato in possesso del bancomat della vittima e di un’ingente somma di denaro contante; con sé aveva anche i biglietti aerei per la Romania, con i quali sarebbe dovuto partire il giorno stesso.

Il 51enne è stato tratto in arresto per i reati di furto aggravato, indebito utilizzo di carte di credito e, a seguito dell’udienza per direttissima, è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Cagliari.

