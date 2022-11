Potere d’acquisto delle famiglie, sanità, lavoro, trasporti, energia: a Villa Devoto il Presidente della Regione, Christian Solinas, ha incontrato i segretari di Cgil, Cisl e Uil.

Nella discussione tutti i temi che impattano maggiormente sulla vita di famiglie e imprese. Solinas, oltre a rassicurare sull’operato della sua Giunta, ha chiesto spirito collaborativo nell’interesse della Sardegna e dei sardi.

Sui trasporti il presidente ha ribadito la necessità di garantire il diritto alla mobilità ai sardi e a chi visita l’Isola. Sulla sanità c’è la volontà di rivedere il tema della spesa sanitaria di cui la Sardegna si fa carico da sola. “Le esigenze, anche in ambito sanitario e nell’erogazione dei servizi, in Sardegna sono ben diverse e hanno costi differenti rispetto ad altre regioni o città” ha spiegato.

Sull’energia, Solinas ha ribadito che l’Isola non può divenire una colonia energetica: “Chiediamo di sederci a un tavolo con il Governo per programmare, anche in tema di energie rinnovabili. La Sardegna merita di essere considerata come una Comunità energetica regionale che garantisca all’Isola non denaro ma uno stock di energia”.

