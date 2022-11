Paura nelle prime ore della mattina a Quartu Sant’Elena dove è divampato un incendio all’interno di un’abitazione in via Roma di proprietà di una donna di 77 anni. Dopo l’allarme della proprietaria sono intervenuti i vigili del fuoco di Cagliari che hanno spento le fiamme evitando il coinvolgimento dell’intera struttura. Sul posto anche i carabinieri del Radiomobile e della Stazione di Quartu.

Al momento sono in corso le operazioni di messa in sicurezza e di bonifica degli ultimi focolai residui all’interno degli ambienti e sul tetto, dove è rimasta coinvolta anche una copertura strutturata in legno.

Sul posto è intervenuto anche l’ufficiale di guardia dei Vigili del Fuoco, in qualità di Funzionario tecnico per verifiche sulla struttura che è stata completamente evacuata.

La strada è stata chiusa al traffico. Sul posto in via precauzionale si è recata anche un’ambulanza inviata dal servizio territoriale di emergenza del 118.

