Quattro consigliere regionali di centrosinistra criticano la giunta Solinas sul proprio agire in sostegno alle donne. In particolare in vista del 25 novembre, quando il palazzo del Consiglio si colorerà di rosso.

“Serve agire per prevenire, e lo si fa, con un impegno concreto ad attivare azioni di sensibilizzazione e di educazione, azioni che devono partire in primo luogo dalle Istituzioni” denunciano Rossella Pinna, Desiré Manca, Laura Caddeo e Maria Laura Orrú.

“Alle buone intenzioni si deve dare seguito con azioni concrete partendo dall’attuazione degli 11 punti che un anno fa il Consiglio Regionale aveva approvato all’unanimità. Oggi quell’ODG, nella maggior parte degli impegni, non è stato attuato”.

Le consigliere denunciano anche la mancata istituzione dell’ Assessorato per le pari opportunità e della Commissione speciale per la lotta alla disparità di genere.

“Un anno dopo quell’impegno, illuminare di rosso la facciata del Consiglio Regionale è segno di sensibilità verso le donne vittime di violenza, una sensibilità di facciata, è il caso di dirlo. Mai come quest’anno l’intero Palazzo si prepara ad arrossire per la vergogna” concludono.

