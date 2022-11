Nei testi di alcune loro canzoni fanno riferimento alle Brigate Rosse: come in “Renault”, l’auto in cui venne ritrovato il cadavere di Aldo Moro il 9 maggio 1978, “Nuove BR”, “Giovane Stalin” e “Ghiaccio Siberia”. Per questo i quattro componenti della band musicale “P38-La Gang” sono indagati a Torino per istigazione a delinquere.

Le perquisizioni (concluse questa mattina con il sequestro di materiale informatico) sono state eseguite dai Carabinieri e dalla Polizia di Torino con la collaborazione degli uffici territoriali di Nuoro, Bologna e Bergamo.

A presentare un esposto contro i musicisti erano stati la figlia di Aldo Moro, Maria Fida, e il figlio di un carabiniere vittima dalle Brigate Rosse, Bruno D’Alfonso.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it