Manca un mese esatto a Natale ma il freddo non è ancora arrivato. Nel weekend, però, tornerà il maltempo anche in Sardegna con forti piogge e vento.

Lo rivelano le previsioni del Meteo.it. Le regioni meridionali della Penisola, infatti, saranno interessate dall’arrivo di un nuovo ciclone sul Mar Tirreno che porterà piogge torrenziali con venti di tempesta.

Previsti anche possibili nubifragi nella giornata di sabato 26 novembre, che dovrebbero in ogni caso diminuire in serata. Per la giornata di domenica 27, il cielo sarà ancora nuvoloso e piovasco soprattutto nella costa occidentale, sereno in quella tirrenica.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it