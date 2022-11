La ministra Alessandra Locatelli aprirà i lavori del Convegno finale sulla disprassia che si terrà sabato 26 novembre a Selargius, organizzata dall’associazione ODV Per Piccoli Passi Sardegna.

“Affrontare i disturbi dell’età evolutiva con tempestività è fondamentale per una crescita serena e un buon inserimento nella vita sociale e nella scuola dei nostri bambini e delle nostre bambine” ha commentato l’assessora alle Politiche Sociali di Cagliari, Viviana Lantini.

“Ecco perché abbiamo aderito con entusiasmo alla campagna di informazione sulla disprassia. La collaborazione tra enti pubblici, associazioni, famiglie e scuole sarà preziosissima nel diffondere conoscenza e metodi per affrontare un disturbo più diffuso di quanto si crede, ma ancora poco noto. Il Comune di Cagliari farà la sua parte nelle azioni di sensibilizzazione per affrontare insieme le difficoltà dei nostri piccoli cittadini”.

La disprassia oculare e di sguardo è la difficoltà nel programmare e organizzare i movimenti volontari e sinergici dei due occhi con l’impossibilità a dirigere l’attenzione visiva sugli stimoli di interesse. È un disturbo dell’età evolutiva e ha ricadute sul movimento, la coordinazione e l’attenzione con ripercussioni negative sulla produttività scolastica.

Patrocinato anche dal Comune di Cagliari, l’appuntamento è ospitato dalle 8,30 nella sala regionale Ares Sardegna in via Piero Della Francesca a Selagius. Sono previsti gli interventi di: Mario Nieddu, assessore regionale alla Sanità; Annalisa Sanna, medico chirurgo; Elena Spigno, presidente dell’associazione Per Piccoli Passi Sardegna.

E poi Monja Tait, psicologa e psicoterapeuta, Simone Gori, professore associato di psicologia generale. Dalle 14 i contributi di Andrea Cagno, ottico optometrista e Elena Spigno, prima della tavola rotonda finale.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it