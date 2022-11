E’ stata sospesa la manifestazione indetta dal Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria per mercoledì 30 novembre davanti al carcere di Bancali.

Come spiega il Sindacato in una nota, “a seguito delle doglianze esternate dal SAPPE, il segretario regionale Sappe Luca Fais è stato formalmente convocato dal Provveditore Regionale ed allo stesso modo il delegato nazionale Antonio Cannas ha ricevuto il medesimo invito dal Direttore della C.C. di Sassari-Bancali. Rilevata tale disponibilità si ritiene di dover sospendere la manifestazione del 30 novembre e rinviarla al successivo 6 dicembre, con la possibilità di revocarla nel caso in cui vi dovessero essere degli interventi risolutivi sulle problematiche evidenziate”.

Gli esponenti sardi del Sindacato più rappresentativo della Polizia Penitenziaria si dichiarano “moderatamente soddisfatti” ed auspicano che i due incontri siano proficui e produttivi.

Per Donato Capece, segretario generale del SAPPE, “l’occasione dei due incontri è certamente un segnale positivo, pur nella consapevolezza che servono comunque importanti determinazioni dipartimentali e ministeriali, da Roma, per dare una prima soluzione ai problemi penitenziari dell’Isola”.

