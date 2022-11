Si è introdotta nell’abitazione di un pensionato vedovo ottantenne, a Lunamatrona, con l’espediente di vendere della merce porta a porta. Avendo poi distratto l’uomo, è riuscita a impossessarsi di 1100 euro in contanti, sottratti da un cassetto della camera da letto, dopo aver fatto finta di andare in bagno.

Resosi però conto del furto, l’uomo ha lanciato l’allarme e i vicini hanno chiamato i carabinieri che, coadiuvanti dai colleghi di Serrenti e Samatzai, hanno intercettato la donna, una trentottenne romena domiciliata a Cagliari, disoccupata con precedenti denunce a carico, catturandola in via Oristano proprio mentre fuggiva dall’abitazione del pensionato.

La perquisizione ha dato immediato esito positivo. Tutto il denaro è stato rinvenuto e restituito all’anziano. La donna è stata arrestata per furto aggravato in abitazione e condotta presso la Compagnia di Sanluri per il fotosegnalamento e successivamente ristretta agli arresti domiciliari presso la propria abitazione di Cagliari, in attesa del giudizio con rito direttissimo che si svolgerà nella mattinata odierna presso il palazzo di giustizia cittadino.

