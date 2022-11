Col patrocinio del Comune di Cagliari e Quartu Sant’Elena, domani, domenica 27 novembre 2022 alle 9 del mattino (ritrovo alle 8,30) dal CUS Cagliari partirà la ciclopedalata #rideforwomen.

Organizzato dal Rotary Club Cagliari Nord, insieme al Rotaract Golfo Degli Angeli e all’Interact Sella Del Diavolo, con la collaborazione del Centro Universitario Sportivo cagliaritano e della squadra di ciclismo Team Bike Academy, il progetto è nato in occasione della giornata internazionale per eliminazione della violenza contro le donne.

Ideato e guidato da Luisa Giua Marassi, presidente della Commissione Nuove generazioni del club e membro delle commissioni distrettuali Dei (Diversity, equality and inclusion) ed Eventi Sportivi, #rideforwomen consisterà in una pedalata rappresentativa, di circa 30 chilometri, per le strade di Cagliari e Quartu Sant’Elena. Per occasione i ciclisti indosseranno una maglia appositamente realizzata.

Sono previsti massimo sessanta-settanta partecipanti. Per ragioni di sicurezza, tutti gli atleti dovranno essere esperti e tesserati. Il contributo volontario è di 10 euro e il ricavato della giornata verrà devoluto a Ceteris Donna, associazione di professioniste volontarie che si occupa di violenza sulle donne, gestendo alcuni centri anti violenza. La raccolta fondi è aperta anche a chi non parteciperà alla ciclopedalata direttamente, ma vorrà acquistare e indossare la maglietta.

Il ritorno è previsto intorno le 13 al CUS Cagliari.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it