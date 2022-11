Una Torres gagliarda è andata vicina al colpaccio in casa dell’Ancona. 1-1 al Conero, coi gol del solito Scappini e di Spagnoli su calcio di rigore.

Una gran partita per la squadra di mister Greco, falcidiata dalle tante assenze. I rossoblù sono andati a imporre il proprio gioco e sono passati in vantaggio per primi grazie al bomber Scappini – che a Sassari sta vivendo per ora una gran stagione.

I padroni di casa hanno pareggiato nella ripresa con un rigore concesso generosamente dal direttore di gara. Da lì la sfida ha preso una piega più blanda, con la Torres che ha bloccato l’Ancona senza mai soffrire davvero.

