Gli avvocati del cardinale sardo Angelo Becciu smentiscono che esista a carico del loro assistito una indagine per associazione a delinquere. La comunicazione arriva dopo che la notizia aveva fatto il giro dei media di tutta Italia. “Risultano in corso di svolgimento, invece, indagini preliminari condotte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari” specificano.

“Tutti gli atti del procedimento ‘sardo’ sono tuttora coperti dal segreto investigativo e non possono essere oggetto di pubblicazione, neppure parziale” aggiungono.

Quindi il dubbio su come sia uscita fuori la notizia. “Sorprende, pertanto, che, nonostante il segreto che li copre, segmenti di atti provenienti dal procedimento condotto dalla Procura di Sassari siano stati già rivelati in contesti e depositati in sedi (segnatamente presso l’Autorità Giudiziaria dello Stato della Città del Vaticano) mentre continuano a non essere accessibili ai diretti interessati essendo, come detto, per essi e per i loro difensori, vigente il segreto investigativo“.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it