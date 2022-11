La Dinamo Sassari non riesce a dare continuità al suo campionato ed esce battuta 81-75 da Pesaro. Padroni di casa trascinati da uno strepitoso Abdur-Rahkman (27 i punti per lui a fine sfida), che la difesa sassarese non è riuscita a limitare.

Nonostante ciò Sassari ha ribattuto colpo su colpo ai vantaggi dei pesaresi. Ma ha pagato la mancanza di lucidità nell’ultimo quarto e gli errori ai liberi, che alla fine costano caro.

Da segnalare nel tabellino Bendzius (18 punti con 4/5 da 3 punti) e Robinson (15 punti, 3/4 da 3 punti). Poche risposte dalla panchina che mette assieme solo 14 punti con sei effettivi.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it