La Lombardia si rivela ancora avara di soddisfazioni per l’Hermaea Olbia, che dopo lo stop per 3-0 incassato nell’infrasettimanale di Busto Arsizio, cade con lo stesso punteggio pure al PalaGeorge di Montichiari contro la Valsabbina Millenium Brescia (25-15; 25-21; 25-22).

Al cospetto di un’altra autorevole candidata nella lotta alla promozione, il sestetto guidato da Dino Guadalupi è comunque riuscito a offrire sprazzi di buon gioco, impegnando a lungo le rivali nel secondo e terzo parziale.

“Sapevamo che si sarebbe trattato di una partita molto difficile” ha commentato la schiacciatrice biancoblù Daniela Bulaich. “A tratti giochiamo molto bene, mentre in altri frangenti non ci intendiamo alla perfezione. Dobbiamo lavorare per limitare questi alti e bassi”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it