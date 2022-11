Questa mattina l’attaccante del Cagliari Gianluca Lapadula è stato ospite presso la sede mondiale dell’IFAD a Roma. Il giocatore ha incontrato gli esponenti dell’agenzia ONU che combatte la povertà nel mondo e sostiene lo sviluppo agricolo e rurale dei Paesi meno abbienti, supportata in questa stagione dalla Lega Serie B.

“Oggi grande giornata al Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo dell’ONU, che da anni supporta i piccoli agricoltori in giro per il mondo – ha scritto Lapadula su Instagram -! Quasi la metà di questi sono donne che ogni giorno devono far fronte a moltissime difficoltà. Per questo ho regalato a Rossana Polastri, Direttrice dei programmi in America Latina, un pallone rosso simbolo della lotta contro la violenza contro le donne”.

