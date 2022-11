Il giorno dopo la conclusione della lunga trafila tra Black Friday e Cyber Monday arriva la Giornata Mondiale del Dono. Riconosciuto anche come “GivingTuesday“, l’iniziativa nasce a New York nel 2012 con una semplice idea: perché dopo il Black Friday, non viene dedicata un giorno alla generosità?

Ecco dunque una giornata dove tutto il mondo è invitato a dimostrare la propria bontà, nel senso più ampio del termine. In dieci anni, l’evento si è trasformato in un vero e proprio movimento globale che ispira milioni di persone e si impegna ogni giorno per costruire un mondo più giusto e solidale. E dove ogni atto di generosità conta.

“La Giornata Mondiale del Dono è un momento di aggregazione in cui tutti siamo motivati e concentrati su un unico obiettivo: trasmettere la cultura del dare, del donare agli altri” spiega Marco Cecchini, presidente della fondazione AIFR. “Ogni occasione è buona per farlo, da un semplice sorriso e una parola di conforto a chi è in strada in solitudine e senza un ricovero, a una donazione per chi, meno fortunato di noi, ha più bisogno. Tutto serve a costruire una società più unita e generosa soprattutto in questi difficili momenti”.

