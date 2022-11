“L’alluvione di Bitti è una ferita ancora aperta, una emergenza gravissima che questa Giunta ha affrontato insieme al Comune, ai cittadini, agli operatori che si sono mobilitati in tutte le fasi. Un dolore profondo che rivive oggi, 28 novembre, a distanza di due anni da quell’evento devastante”.

Così il Presidente della Regione Christian Solinas ha ricordato la macchina dei soccorsi avviata dalla Regione e l’operosità della Protezione Civile e di tutti coloro che da ogni parte della Sardegna si erano messi a disposizione per alleviare l’angoscia di quelle ore e portare aiuti e sollievo alla popolazione di Bitti.

“Quello che è accaduto a novembre del 2020 richiama ancora oggi alla responsabilità degli Amministratori impegnati a tutti i livelli per garantire la sicurezza dei territori” ha proseguito il Presidente Solinas. “È stata incisiva, in questo senso, l’attività svolta sul fronte del dissesto idrogeologico, gli interventi realizzati per prevenire simili catastrofi, il sostegno agli Enti locali per portare a compimento opere ritenute strategiche e l’impegno profuso dalla macchina regionale”.

