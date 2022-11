Un anziano di 75 anni è stato salvato dal soccorso alpino nel pomeriggio nella zona di Sa Cumbua ad Arbus. L’uomo è rimasto ferito ad una caviglia a seguito di una scivolata mentre era alla ricerca di funghi.

La Centrale Operativa del 118 ha allertato la Centrale Operativa del Soccorso Alpino: assieme, una volta arrivati in loco, hanno stabilizzato e imbarellato il ferito per trasportarlo poi in ospedale in ambulanza.

