È successo ieri sera a Serdiana, dove un 26enne allevatore del posto ha sparato e ucciso a colpi di fucile un cane labrador, di fronte alla sua padrona, 56enne titolare di un agriturismo.

Da quanto si è appreso, la donna stava passeggiando in località Baku e Cardu, quando ha visto il giovane che a circa 600 metri di distanza da lei è sceso rapidamente dalla propria auto, ha preso il fucile e ha sparato un colpo contro l’animale, che è morto sul posto. Dopodiché ha caricato la carcassa del cane nel cofano dell’auto e si è allontanato.

La 56enne ha denunciato il grave episodio ai carabinieri, che, in seguito a una perquisizione domiciliare e dell’auto, hanno denunciato il giovane per uccisione di animali.

L’allevatore è stato trovato anche in possesso di 37 cartucce 9×21 e 15 cartucce a pallini calibro 16 per fucile. Non corrispondendo alle armi possedute dal giovane, si è proceduto al sequestro dei colpi abusivi.

Tra le ipotesi che hanno portato l’allevatore a compiere il brutale gesto, quella più probabile è che il cane disturbasse in qualche modo le pecore dell’allevatore. Sono in corso le indagini per accertarne le cause con precisione.

